Emeklilik Sistemine Devrim Yaratan Uygulamalar Geliyor!

AK Parti seçim beyannamesinde yeni emeklilik sistemine ilişkin ipuçları verildi. Milyonlarca ev hanımı emeklilik yardımlarına erişebilecek. Annelerin emeklilik yaşı rahatlayacak. 2000 yılından sonra çalışmaya başlayanlar için yeni emeklilik sistemi getirilecek. Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik fırsatları doğacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Bildiride yeni emeklilik sistemine ilişkin ipuçları verildi. Ev hanımlarına emekli olabilmeleri için kolaylıklar dikkat çekerken, yeni sistemde anneler için yaş şartı düşürülecek. Bunun yanı sıra 2000 yılından sonra işe başlayanlara ve Bağ-Kur'a prim denkleştirme çalışmaları başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SIRLARINI AÇIKLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi, milyonlarca vatandaş için önemli haberleri beraberinde getirdi.

Bildirgede özellikle gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler ile aile sorunları öne çıkan konular oldu ve bir tanesi de emeklilik oldu.

EYT'NİN 23 YILLIK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

23 yıldır devam eden Emeklilik Yaşı Sorunu (EYT) ile ilgili düzenleme ile milyonlarca vatandaş emekli olma hakkına kavuşurken, yeni bir emeklilik reformunun da işareti verilmiş oldu.

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni reform, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözecektir.

Yeni sistemin başlıklarını tek tek inceleyelim:

EV KADINA EMEKLİLİK HAKKI

Halihazırda iş bulamayan ev hanımları için uygulanan isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev hanımlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınacak. Halihazırda isteğe bağlı sigorta kapsamında 15 yıl prim ödemek zorunda olan ev kadınları, bu primlerin üçte birini devlet tarafından karşılanacak.

Gönüllü sigorta Bağ-Kur kapsamındadır. Ancak Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi de reform sistemine dahil olduğu için burada 5400 yerine 4500 veya 3600 gün ile emeklilik mümkün.

Böylece ev hanımları 15 yıl yerine 12,5 veya 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Halihazırda sigortası olan ev hanımları için bu süre daha da kısalacaktır. Ödenecek prim tutarı ile ilgili olarak da yılda yaklaşık 15 bin lira katkı payı verilecek.

Günümüzde asgari isteğe bağlı sigorta primleri şu şekilde hesaplanmaktadır:

Asgari ücret: 10.008 TL

Aylık prim: 10.008 X % 32 = 3.202,56 TL

Devlet katkısı: 1.067,52 TL

Ödenecek tutar: 2.135,04 TL

Yıllık katkı payı: 12.810,24 TL

ANNELER İÇİN ESNEK EMEKLİLİK YAŞI

Ev hanımlarına yönelik bu desteğin yanı sıra annelik varsa ikinci bir erken emeklilik fırsatı da söz konusu olacak. Çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik koşullarında iyileşme olacaktır.

Hem prim tutarları düşecek hem de emeklilik yaşı düşürülecek. Yorgunluk yönetmeliğinde olduğu gibi yıllık çalışmaya çocuk sayısına göre belli bir miktar prim eklenecektir.

Örneğin yılda 90 gün primi olan bir anne 5 yerine 4 yıl çalışıp emekli olur...