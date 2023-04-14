Isparta'nın En Lezzetli Yemeklerinden Birisi: Eğirdir Gölü'nden Kurma Balık

Eğirdir Gölü'nde Avlanan Eğrez Balığı İle Yapılan Kurma Balık, İşte Tarifi!

Isparta'nın Eşsiz Lezzeti: Eğirdir Gölü'nden Kurma Balık

Eğirdir Gölü'nde Tutulan Eğrez Balığı İle Hazırlanan Kurma Balık, Damaklarda Unutulmaz Bir Tat Bırakıyor

Isparta Mutfağının En Gözde Lezzetlerinden Biri: Eğirdir Gölü'nden Kurma Balık

Eğirdir Gölü'nde Nisan ve Mayıs aylarında avlanan eğrez balığı ile yapılan kurma balık, Isparta mutfağının en lezzetli yemekleri arasında yer alıyor. Bu yemek için öncelikle toprak küplere bol miktarda kaya tuzu serpiştiriliyor ve balıklar ayrıntılı bir şekilde parçalanarak tuzlanmış toprak küplere yerleştiriliyor. Küplerin üzerine bir ağırlık konularak balıkların dinlenmesi sağlanıyor.Daha sonra hazırlanan balıklar, soğan, maydanoz, limon suyu ve zeytinyağı gibi malzemelerle harmanlanarak salata veya meze olarak servis ediliyor. Eğirdir Gölü'nde avlanan eğrez balığının eşsiz tadını yansıtan bu lezzetli yemek, Isparta'nın geleneksel mutfağından bir örnek olarak öne çıkıyor.Bölgedeki restoranlarda ve ev yemeklerinde sık sık tercih edilen kurma balık, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu eşsiz lezzeti tatmak isteyenlerin, Eğirdir Gölü çevresindeki restoranlara uğrayarak bu enfes yemeği denemeleri öneriliyor.