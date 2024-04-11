Akaryakıtta Bayram Zammı: Yakıttaki Artış Pompaya Nasıl Yansıdı?

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle, vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petrol ve dolar fiyatlarındaki sürekli değişimler, bayram döneminde akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri merak uyandırıyor.

Benzinde Son Durum

Brent petrol fiyatları 91 dolar seviyesinde seyrederken, bayramın ilk gününde vatandaşlar benzine 3 kuruş, motorine ise 2 kuruş zamla karşılaştı. Bayramın ilk sabahında yapılan zam, akaryakıt fiyatlarındaki gelecek değişiklikler konusunda vatandaşları endişelendirirken, internet üzerinde en çok aranan konular arasında güncel akaryakıt fiyatları yer aldı.

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 43.47 TL

Motorin: 42.07 TL

LPG: 22.04 TL

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 43.56 TL

Motorin: 42.14 TL

LPG: 22.10 TL

Ankara Benzın ve Motorin Fiyatları:

Benzin: 44.42 TL

Motorin: 43.00 TL

LPG: 22.35 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu son değişiklikler, sürücülerin bütçelerini ve seyahat planlarını etkilemeye devam ediyor.