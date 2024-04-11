SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşında Hesaplar Sil Baştan Değişti: "Artık Eşit Olmayacak"

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zammı için merakla beklemeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahminleri, emeklilerin maaş hesaplarını bir kez daha gözden geçirmesine neden oldu. Mayıs ayındaki enflasyonun %73 çıkması ve 6 aylık enflasyonun ise %24 olması bekleniyor.

Bu tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklilerini doğrudan etkileyecek. Memur ve memur emeklileri için %7.39 enflasyon farkı dikkate alındığında yaklaşık %19'luk bir zam öngörülüyor. Ocak ayında memur zam oranının, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranından %12 daha fazla olduğu hatırlatıldıktan sonra, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının memur zam oranından daha yüksek olması bekleniyor.

Bakan Şimşek'in kamu tasarruf tedbirlerine vurgu yaparak bakanlıklardan ek bütçe taleplerini kabul etmeyeceğini açıklaması ve Merkez Bankası'nın, ücret zamlarının gelecek enflasyona göre belirlenmesi yönünde tavsiyesi, Temmuz ayında eşitlik olmayacağı şeklinde yorumlanıyor.