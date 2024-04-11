Ünlü YouTuber'ın 9 Milyon Takipçili Kanalı Çalındı: Takipçilerine Takipten Çıkın Uyarısı

Bir mail tuzağına düşen ünlü YouTuber, hackerların hedefi haline geldiğini fark ettiği anda hemen harekete geçti ve takipçilerini uyardı. Sosyal medya, siber saldırılara açık bir alan olduğundan, çift faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, bu hackerları durdurmak için yeterli olmuyor. Son dönemlerde, özellikle sosyal medya fenomenlerine ait hesaplar dolandırıcılık gibi kötü niyetli faaliyetler için hedef alınıyor.

Milyonlara Hitap Eden Hesaplar Hedefte

Milyonlara ulaşan hesaplar, bu nedenle açık ve en etkili hedeflerden biri haline geliyor. Artan siber suç girişimlerinden endişe duyan fenomenler, hesaplarını güvende tutmanın yollarını araştırıyorlar.

9 Milyon Takipçili Hesabı Çalındı

YouTube Türkiye piyasasına genç yaşta adım atan ve zamanla 9 milyon takipçi kitlesine ulaşan Ruhi Çenet, hackerların yeni kurbanı oldu. Çenet, nasıl hackerların tuzağına düştüğünü sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini konu hakkında uyardı. "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" diyen Çenet, takipçilerinin gerektiğinde takipten çıkabileceklerini de belirtti.