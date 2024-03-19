Windows Kullanıcıları Dikkat: Güncelleme Sorunları Rapor Ediliyor

Windows kullanıcılarına önemli bir uyarı: Mart ayında yayınlanan Windows 11 güncellemesi, bazı bilgisayarlarda mavi ekran hataları ve diğer sorunlara neden oluyor. Kullanıcılar, en son güncelleme sonrasında çeşitli hatalarla karşılaşıyor.

Microsoft'un Windows 11 işletim sistemi için Mart ayında yayınladığı KB5035853 güncellemesi, bazı kullanıcı raporlarına göre teknik aksaklıklara yol açıyor. Bu güncelleme, işletim sistemine çeşitli yenilikler eklemeyi ve mevcut sorunları çözmeyi amaçlamakta fakat, bazı durumlarda istenmeyen etkiler doğurduğu görülüyor.

Özellikle, Reddit ve Microsoft forumlarında yer alan kullanıcı yorumlarına göre, güncelleme sonrasında mavi ekran hatası gibi ciddi sistem hataları meydana geliyor. Bu hataların, güncelleme işlemi sırasında ya da sonrasında, donanım sürücülerindeki uyumsuzluklardan kaynaklandığı düşünülüyor. Microsoft tarafından bu konuda henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olması, kullanıcıların endişelerini daha da artırıyor.

Ayrıca, güncellemenin ardından bazı kullanıcılar tarafından sistemlerde yavaşlama, donma ve takılma gibi performans sorunları yaşandığı bildiriliyor. Microsoft'un resmi destek dokümanlarında bu güncellemeyle ilgili herhangi bir problem kaydedilmemiş olup, güncellemeyi henüz gerçekleştirmemiş kullanıcılar arasında tereddütler bulunuyor.

Windows kullanıcıları, bu güncelleme konusunda dikkatli olmalı ve gelişmeleri yakından takip etmelidir. Güncellemeyle ilgili yaşadıkları sorunları Microsoft'a bildirmek için destek kanallarını kullanmaları önemlidir.