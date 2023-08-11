Vergi Reformu Yolda: Ekonomi Yönetimi İlk Detayları Açıkladı

Türkiye'nin ekonomi yönetimi, vergi sistemini modernize etmeye ve sadeleştirmeye yönelik 6 aşamalı bir vergi reformu hazırlığı içinde. Bu reformla birlikte vergi türleri azaltılacak, mevzuat basitleştirilecek. Elektronik defter kullanımı tüm mükellef gruplarına yaygınlaşacak ve ödeme gücüne göre artan oranlı vergi mekanizmaları uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işverenlerden işçilere, muhasebecilerden genel topluma kadar her kesimin vergi reformu beklentisi olduğunu vurgulayarak, sosyal adalete uygun ve kamu gelirlerini sağlam temellere oturtan bir paket hazırlanacağını ifade etti.

Bu düzenlemelerin temel odaklarından biri artış ya da azalış değil, mevcut sistemin modernizasyonu ve güncellenmesi olacak. Gözler Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı'nın en önemli unsuru olan vergi reformuna çevrildi.

Cevdet Yılmaz, özellikle doğrudan vergilerin payının artırılması ve vergi sisteminin sadeleştirilmesi beklentisinin öne çıktığını söyledi.

Esnaf, tüccar ve iş dünyasının dile getirdiği sorunların başında dolaylı vergi yükü ve farklı KDV oranları yer alıyor. Bu reform paketiyle vergi sisteminde sadeleşme sağlanacak, kamu gelirleri ve vergi sistemi güncellenecek.

Vergi tabanı genişletilirken, vergi türleri azaltılacak ve vergi toplama ve denetleme birimleri güçlendirilecek. Gelir ve kurumlar vergisi denetim personeli takviye edilerek, vergisel teşviklerin etkinliği değerlendirilecek ve gereksiz olanlar kademeli olarak kaldırılacak.

Vergi Usul Kanunu'na göre çift kayıt sisteminin önüne geçilecek, ödeme gücüne göre artan vergilendirme mekanizmaları geliştirilecek. Elektronik defter ve belge uygulamaları yaygınlaştırılacak ve dolaylı vergilerin düşük gelir gruplarına etkisi engellenecek.

Mükellef hakları daha fazla korunacak ve vergi sistemi öngörülebilir hale getirilecek. Vergi oranlarının belirlenmesi ekonomik büyümenin yanı sıra gelir dağılımını da göz önünde bulunduracak şekilde yapılacak.

Ödeme gücüne göre artan vergilendirme mekanizmaları devreye girecek. İstisna ve indirimlerde etkisiz olan unsurlar kaldırılacak ve global gelişmelere duyarlı bir sistem oluşturulacak.

Vergi uyum maliyetleri azaltılacak, anlaşmazlıkların çözüm süreçleri hızlandırılacak ve vergi cezalarının gönüllü uyumu teşvik edecek adımlar atılacak. Vergisel teşvikler ekonomik ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi yükü ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapılacak.