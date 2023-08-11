Isparta Belediyesi Trafiği Rahatlatmak İçin Yol Üzerindeki Evleri Yıkıyor

Isparta Belediyesi, şehir içindeki metruk binaları ve yol üzerinde kalan evleri yıkmak suretiyle şehir trafiğini rahatlatma ve estetik görünümü artırma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 220 adet metruk bina ve yol üzerinde kalan evin yıkımını gerçekleştiren belediye, aynı zamanda yeni caddeler ve bulvarlar açarak trafiği düzenlemeye yönelik atılımlarını sürdürdü.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen liderliğinde, Adliye Batı Kampusu Bulvarı, Üniversite Doğu Kampusu Şehir Merkezi Bulvarı, Tren Garı Bölgesi Yolu ve Yeni Zabıta Kavşağı Gölcük Yolu Bulvarı gibi önemli noktalarda yol açma çalışmaları gerçekleştirildi.Son olarak Bahçelievler Mahallesi'nde, trafik akışını engelleyen ve görünümü olumsuz etkileyen 2 ev, mülk sahiplerinin rızası doğrultusunda yıkıldı. Bu durumla birlikte yıkılan yapı sayısı 222'ye ulaştı. Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan 109 Cadde ile 3032 Sokak arasında kalan evlerin yıkımı, mülk sahipleri ile mutabakat sağlayarak gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yıkım çalışmalarını bizzat denetledi ve değerlendirmelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, "Şehrimizde trafik akışını engelleyen ve metruk binaları yıkmaya devam ediyoruz. Bugün Bahçelievler Mahallemizde, trafik sorununa yol açan ve görüntü kirliliği oluşturan evleri yıkıyoruz. Bu yıkımlar mülk sahipleriyle anlaşarak, ödeme yaparak gerçekleştirildi. Şehrimizi güzelleştirmek ve yaşanabilir bir hale getirmek amacımız. Ayrıca metruk binalardan kaynaklanabilecek olumsuz durumları önlemek ve trafik akışını rahatlatmayı hedefliyoruz. Bu yolun açılmasıyla hem yol daha düzgün bir hale gelecek hem de alt ve üst yolların yükü hafifleyecek. Mülk sahiplerine kolaylık sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Daha güzel bir şehir için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.