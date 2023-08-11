Emeklilik Sisteminde Dev Reform: Yaş Sınırı Düşüyor

Emeklilik Sisteminde Dev Reform: Yaş Sınırı Düşüyor
ISPARTA
G.Tarihi: 11.08.2023 15:06
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Emeklilik Sisteminde Dev Reform: Yaş Sınırı Düşüyor
TBMM'nin açılışıyla birlikte emeklilik sisteminde önemli reform adımları atılıyor. Bağ-Kur reformu kapsamında EYT'li erkek sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7.200 güne indirilerek SSK, Bağ-Kur prim eşitliği ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı içeren yeni düzenlemeler gündeme gelecek.
Bu reformlar 2. torba yasa ile Meclis'e sunulacak ve emeklilik sistemi büyük ölçüde şekillenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında hareketli günler yaşanırken, kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmeleri de devam ediyor. Bu görüşmeler sonrasında yeni emeklilik sistemine yönelik adımların atılması bekleniyor.
Toplu sözleşme için ilk teklif 14 Ağustos'ta sunulacak, ardından 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek. Hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos'ta sunulacak.
Toplu sözleşme sonrasında gözler Meclis'e çevrilecek ve ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. Bu torba yasada Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ve emeklilik sistemine yönelik reformlar yer alacak.

1. Adım: SSK ve Bağ-Kur Prim Eşitlenmesi
Emeklilik reformunun ilk adımı Bağ-Kur'luları hedef alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur'luların prim şartını 9.000 günden 7.200 güne çekerek emeklilik yaşını düşürmeyi amaçlıyor. Bu düzenlemeyle kadın ve erkek sigortalıların emeklilik yaşları eşitlenecek. EYT'li erkek esnaflar için erken emeklilik yolu açılacak.

2. Adım: Ev Kadınlarına ve Annelerine Erken Emeklilik ve Prim Desteği
Emeklilik sisteminin ikinci reformu ev kadınları ve anneleri hedef alıyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor. Bu banka, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmını karşılayacak. Bu düzenlemeyle isteğe bağlı sigorta yaptıran kadınlar, devlet desteğiyle daha düşük prim ödeyerek emekli olabilecek. Ayrıca annelerin emeklilik için yaş şartlarının esnetilmesi de gündemde.
Taslak çalışmalar kamuoyuna duyurulduğunda detaylar netleşecek ve Meclis'e sunulacak olan 2. torba yasa ile bu reformlar hayata geçirilecek.
Bu reformlar, emeklilik sistemini daha adil ve esnek hale getirmeyi amaçlıyor. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikleri gidermeyi, emeklilik yaşını düşürmeyi ve daha fazla kişinin erken emekli olmasını sağlamayı hedefliyor.
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Emeklilik Sisteminde Dev Reform: Yaş Sınırı Düşüyor
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