Velilerden depremzedelere uzanan yardım eli

Isparta'da ilkokul öğrencileri ve velileri tarafın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen depremzedeler için kermes düzenlendi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde yıkımın yaşandığı Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'nın da yer aldığı 11 il için Türkiye'de bir çok ilde düzenlenen kermes Isparta Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmen ve veliler tarafından destek olmak amacıyla düzenlendi.

Depremden etkilenen illerde bulunanlar için düzenlenen kermesten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi depremzedelere gönderilecek. Öğretmen ve veliler tarafından okulun konferans salonunda hazırlanan kermeste veliler tarafından hazırlanan yemek, el işi, pasta gibi ürünler sergilendi.