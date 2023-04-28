Velilerden depremzedelere uzanan yardım eli
Isparta'da ilkokul öğrencileri ve velileri tarafın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen depremzedeler için kermes düzenlendi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde yıkımın yaşandığı Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'nın da yer aldığı 11 il için Türkiye'de bir çok ilde düzenlenen kermes Isparta Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmen ve veliler tarafından destek olmak amacıyla düzenlendi.
Depremden etkilenen illerde bulunanlar için düzenlenen kermesten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi depremzedelere gönderilecek. Öğretmen ve veliler tarafından okulun konferans salonunda hazırlanan kermeste veliler tarafından hazırlanan yemek, el işi, pasta gibi ürünler sergilendi.
Depremden etkilenen vatandaşlara bir nebze olsun destek olmak amacıyla öğretmen ve velilerin ortak düzenlediği kermesin gelirinin muhtaç ailelere gönderileceğini belirten Mehmet Akif Ersoy İlkokul Müdürü Ali Solmaz, "Anadolu insanının birlik beraberlik ruhuyla tek yürek olduğuna bugün burada şahit oluyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarafından ortaklaşa düzenledikleri kermesimizin gelirini depremzedelere aktarılacaktır. Umarım yaraların biran önce sarılması umuduyla bizlerde elimizden geldiği kadarı ile karınca kararınca destek olmaya çalışıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."dedi.