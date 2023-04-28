Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin öncü şehri Burdur, "Daha çok üretim" sözü verdi. Bu yıl 8.si düzenlenen Teke Yöresi Uluslararası Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı ise güçbirliğine sahne oldu.GL Platform tarafından tarafından düzenlenen Teke Yöresi 8. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, Burdur Uzay Çatı Kapalı Pazaryeri'nde kapılarını ziyaretçilere törenle açtı. Tarım ve hayvancılık sektöründe teknoloji üreten firmaların ve çiftçilerin ilgi gösterdiği, yeni ürün ve teknolojik tarım aletleriyle iş makinalarının tanıtıldığı fuar, ilk günden ilgi gördü.VALİ ARSLANTAŞ"VERİMLİ ÜRETİM ŞART"Açılışta konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, Dünya nüfusunun hızla artmasının beslenmede kullanılan kaynakların daha verimli hale getirilmesini zorunlu kıldığına dikkat çeken Arslantaş, "2050'ye kadar dünya nüfusunun 9 milyarı geçmesi göz önünde bulundurulursa gıda talebinin günümüze göre yüzde 70, hayvansal ürün talebinin ise iki kat artacağı bekleniyor" dedi. Arslantaş, artan talebin karşılanması için hayvansal üretim ile verimin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bu konuda tüm çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti."ÜRETİCİ MUTLU OLMALI"Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de artan girdi maliyetlerinin üreticiyi zorladığını, bunun yanında kent nüfusunun artmasına karşın su kaynaklarının giderek azaldığını söyledi. Ercengiz hem üretecinin hem üretiminin daha çok desteklemeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek genç nüfusun tarım ve hayvancılık sektörüne kazandırılmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Ercengiz "Üretici köyde kalmalı, üretiminden mutlu olmalı, girdi ve maliyetleri azalmalı, üretilen ürünlerin satışında da köylünün yüzünü güldürecek bir sistem kurmak zorundayız" dedi."BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK"Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ise gençlerin, kırsalda tutulamamsı halinde tarımsal üretim ve gıda gıda güvencesinin tehlikeye gireceğine işaret etti. Gündüzalp "Bunu göze alamayız. Gençleri tarımda tutmalı, üretimden vazgeçmemeliyiz. Üretim, üretim, üretim. Burdur üreticiyle büyür, gelişir. Engelleri kaldırır, üretimin önünü açarsak başaramayacağımız şey yok" diye konuştu."VAZGEÇMEYİZ"Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de üretmekten asla vazgeçilemeyeceğini belirterek "Yoksa topyekün bir felakete gideriz. Bu zor dönemi ancak ve ancak durmadan üreterek atlatırız. Üretim için her zaman elimizi taşın altına koyduk, koymaya devam edeceğiz. Üreticilerin tecrübesini, bilgi ve teknolojiyle buluşturan fuarımız da başarısını her geçen yıl katlıyor" dedi. Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay da bu sene yağışların üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyleyerek "Yeni ürün ve teknolojileri görmek için çiftçimizle bir araya geldiğimiz bu fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Öte yandan fuarın ilk gününde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Burdur Veteriner Hekimler Odası ile Portekiz Lizbon Üniversitesi ve İtalya Milano Üniversitesi işbirliğinde "Büyükbaş ve küçükbaş çiftliklerinde hayvan refahı uygulamalarının yaygınlaştırılması" konulu sunum gerçekleştirildi.