"Meteorolojik Uyarı: Antalya, İsparta ve Burdur'da Zirai Don Bekleniyor"

"Zirai Üreticilere Uyarı: İç Kesimlerde Hafif Kuvvette Don Riski"

"Çiftçiler Dikkat: Yüksek Rakımlı Bölgelerde Zirai Don Tehlikesi"

"Meteorolojik Değerlendirme: İç Kesimlerde Zirai Don Olasılığı Artıyor"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (29 Nisan 2023) saat 03:00'ten itibaren Antalya, İsparta ve Burdur illerinin 1100 metre üzerindeki yerlerinde lokal olmak üzere hafif kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Bu nedenle, çiftçiler ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, iç kesimlerin yükseklerinde zirai don riskine karşı önlem alınması gerektiği belirtiliyor.