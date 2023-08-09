Isparta’nın Ormanları 24 Saat İzleniyor

Isparta’nın Ormanları 24 Saat İzleniyor
ISPARTA
G.Tarihi: 09.08.2023 19:51
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Isparta’nın Ormanları 24 Saat İzleniyor
Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Harekât Merkezi'ni Ziyaret Etti.
Yaz aylarının gelmesiyle ormanların baş düşmanı olan yangınlara karşı dikkat çeken Vali Baruş, Isparta’nın orman yapısı bakımından hassas bir bölgede bulunduğunu belirterek bu konuda 24 saat esasına göre görevlerini yerine getiren Orman Yangınları Harekât Merkezi çalışanlarını tebrik etti.
Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş’ın da eşlik ettiği ziyarette Orman Yangınları Harekât Merkezi'nin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Baruş, Kule ve İHA’dan anlık gelen görüntüleri izledi.
Vali Baruş, Yangın Harekât Merkezi’nin Bölge Müdürlüğü sınırları içindeki yangınlarla mücadelede adeta beyni olduğunu ve teknolojinin en son imkânlarının kullanıldığını söyledi.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekât Merkezi’ne araç takip cihazları, İHA’lar ve anlık görüntü iletimi sağlayan kulelerden 24 saat görüntü akışı sağlanıyor. % 59’u ormanlarla kaplı bölgemizde olası bir orman yanına karşı anında ve en kısa sürede müdahale edebilmek için 48 adet arazöz, 9 adet su ikmal aracı, 60 adet ilk müdahale aracı, 7 adet dozer, 8 adet greyder, 2 adet treyler, 1 adet yangın söndürme helikopteri, 7 adet haberleşme merkezi, 26 adet yangın gözetleme kulesi, 410 adet yangın söndürme personeli, ve 1133 adet yangın gönüllüsü, 24 saat esasına göre görevleri başında olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyorlar.
 
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