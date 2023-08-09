Isparta’nın Ormanları 24 Saat İzleniyor

Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Harekât Merkezi'ni Ziyaret Etti.

Yaz aylarının gelmesiyle ormanların baş düşmanı olan yangınlara karşı dikkat çeken Vali Baruş, Isparta’nın orman yapısı bakımından hassas bir bölgede bulunduğunu belirterek bu konuda 24 saat esasına göre görevlerini yerine getiren Orman Yangınları Harekât Merkezi çalışanlarını tebrik etti.

Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş’ın da eşlik ettiği ziyarette Orman Yangınları Harekât Merkezi'nin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Baruş, Kule ve İHA’dan anlık gelen görüntüleri izledi.

Vali Baruş, Yangın Harekât Merkezi’nin Bölge Müdürlüğü sınırları içindeki yangınlarla mücadelede adeta beyni olduğunu ve teknolojinin en son imkânlarının kullanıldığını söyledi.