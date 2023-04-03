Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesinde deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor

Vali Baruş, depremzedelerin talep ve önerilerini dinliyor

Ramazan ayı dolayısıyla Vali Baruş, iftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya geliyor

Vali Baruş, depremzedelerin yaşadığı köyleri ziyaret ederek taleplerini dinliyor

Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesindeki deprem bölgesinde koordinatör vali olarak görevini sürdürüyor ve çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vali Baruş, ilçedeki kamu görevlileriyle günlük toplantılar yaparak çalışmaların koordinasyonunu sağlıyor ve depremzedelerin talep ve önerilerini dinliyor. Ayrıca, konteynır ve çadır yaşam alanlarında da faaliyetleri yerinde nezaret ediyor.Mübarek ramazan ayı dolayısıyla ilçede kurulan iftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş, özellikle çocuklarla yakından ilgileniyor. Depremden zarar gören köyleri de ziyaret eden Vali Baruş, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve talep ve önerilerini dinliyor. Vali Baruş'un bu yoğun çabaları, deprem bölgesindeki vatandaşların yaşadığı zorlukları hafifletmeye yönelik önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.