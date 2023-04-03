- Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler satış ve ticaretinde belge ücretleri açıklandı
- Başkan Aydın uyardı: Belirtilen süre içinde uzatım bedellerini yatırmayanların belgeleri Nisan 2023'te sona erecek
Başkan Aydın, konuyla ilgili açıklamasında, "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu TAPDK satış belgesi süre uzatım dönemi yoğunluktan dolayı yaşanan teknik sorunlar nedeniyle vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına 5 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bayi esnafımıza duyurulur" dedi.
Ayrıca Aydın, belirtilen süre içinde uzatım bedellerini yatırmayanların belgelerinin Nisan 2023'te sona ereceğini ve bu tarihten sonra ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı kanunun gereğince idari para cezası uygulanacağını belirtti. Süre uzatım işlemi yaptırmayanların faaliyete devam etmek istemeleri halinde yeniden belge alacaklarını ifade eden Aydın, işlemleri usulüne uygun tamamlayanlara bakanlığın TAPDK logolu satış belgeleri verileceğini söyledi.