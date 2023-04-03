Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler satış ve ticaretinde belge ücretleri açıklandı

Başkan Aydın uyardı: Belirtilen süre içinde uzatım bedellerini yatırmayanların belgeleri Nisan 2023'te sona erecek

Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Sinan Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 yılı için ödenecek olan tütün, alkol ve nargile satış ruhsatlarının süre uzatım ücret bedellerinin 31 Mart'ta sona ereceğini ancak yaşanan teknik sorunlar nedeniyle 05 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Aydın, üyelerinin satış belgesi işlemlerini 05 Nisan mesai bitimine kadar uzatıldığını belirtti.Başkan Aydın, konuyla ilgili açıklamasında, "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu TAPDK satış belgesi süre uzatım dönemi yoğunluktan dolayı yaşanan teknik sorunlar nedeniyle vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına 5 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bayi esnafımıza duyurulur" dedi.Ayrıca Aydın, belirtilen süre içinde uzatım bedellerini yatırmayanların belgelerinin Nisan 2023'te sona ereceğini ve bu tarihten sonra ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı kanunun gereğince idari para cezası uygulanacağını belirtti. Süre uzatım işlemi yaptırmayanların faaliyete devam etmek istemeleri halinde yeniden belge alacaklarını ifade eden Aydın, işlemleri usulüne uygun tamamlayanlara bakanlığın TAPDK logolu satış belgeleri verileceğini söyledi.