Isparta Merkez'e 24 Derslikli Ortaokul Yapılıyor!

Isparta İl Özel İdaresi, 24 Derslikli Zafer Ortaokulu İhalesini Açıkladı

Isparta Merkez'e Yeni Ortaokul Geliyor: 24 Derslikli Zafer Ortaokulu

Isparta'da Eğitim Yatırımları Devam Ediyor: 24 Derslikli Ortaokul İnşa Ediliyor

İhale Süreci Başladı: Isparta Merkez'e 24 Derslikli Ortaokul Yapılacak

Isparta Merkez'de 24 derslikli yeni bir ortaokul yapılacak

Isparta İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Zafer Ortaokulu adı verilen okulun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle ihale edileceği ve tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı belirtildi.Isparta İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Isparta Merkez'de yeni bir ortaokul yapımına başlanıyor. 24 derslikli Zafer Ortaokulu, Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Yeni ortaokulun yapımı, Isparta'nın eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmeleri amacıyla gerçekleştirilecek. Yapılacak olan Zafer Ortaokulu, modern bir tasarıma sahip olacak ve öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunacak.Yapılacak olan ortaokulda 24 derslik bulunacak ve bu dersliklerin tamamı modern donanımlar ile donatılacak. Ayrıca, okulda laboratuvar, kütüphane, spor salonu ve yemekhane gibi diğer alanlar da bulunacak. Böylece öğrencilerin tüm ihtiyaçları düşünülerek modern bir eğitim ortamı sağlanacak.Yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler, sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler, ilan.gov.tr'de yer alıyor.Yeni ortaokulun yapımı, Isparta'nın eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak. Böylece, öğrenciler daha iyi bir eğitim ortamında öğrenim görebilecek ve gelecekte daha başarılı olacaklar. Yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve yeni ortaokulun öğrencilere hizmet vermeye başlaması bekleniyor.