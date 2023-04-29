Vali Baruş, Arıtaş Mahallesi'nde ücretsiz ekmek üreten fırınları ziyaret etti

Isparta Valisi Baruş, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi

Vali Baruş, İlçe Müftülüğüne ait Kur'an kursunu ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi.

Vali Aydın Baruş, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu. Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu’nun öncülüğünde Arıtaş mahallesinde ücretsiz ekmek üreten fırınları ziyaret eden Vali Baruş, fırın çalışanlarına teşekkür ederek fırına ekmek sürdü. Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Vali Baruş, vatandaşların taleplerini de dinledi.Vali Baruş, son olarak ilçe merkezinde bulunan İlçe Müftülüğü’ne ait 4-6 yaş Kur’an kursunu ziyaret etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Vali Baruş, çeşitli hediyeler verdi.