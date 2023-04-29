Kılıçdaroğlu, çırak ve staj maaşı alacaklarını, istihdam garantisi sunacaklarını belirterek, "Türkiye, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olacak. Elektrikli otomobil üretiyoruz. Çağ atladık. Dünyada devrim niteliğinde bir teknoloji olan yerli otomobilimizi ürettik. 2025 yılında 175 bin araç üreteceğiz." diye konuştu. Kendisini "Sadece Cumhurbaşkanı değil, halkın Cumhurbaşkanı" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Bana bir çiftlik verin, sizin aranızda kalayım. Ama bu ülkeyi yönetenler şunu iyi bilsinler, bu ülkede Cumhurbaşkanı var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, demokrasiyi savunan, halkın yanında olan, adaleti savunan, emeğin yanında olan, kadınların yanında olan, çocukların yanında olan, öğrencilerin yanında olan, emeklilerin yanında olan, yoksulların yanında olan bir Cumhurbaşkanı olacak." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Biz birlikte yöneteceğiz. Bu ülkede kimse kimseyi dışlamayacak, kimseyi ötekileştirmeyecek, herkesin hakkını savunacağız. Türkiye'yi yöneteceğiz ama yönetirken de kardeşlik içinde yöneteceğiz." dedi. Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla selamlaşarak, miting alanından ayrıldı.