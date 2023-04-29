Kılıçdaroğlu, çırak ve staj maaşı alacaklarını, istihdam garantisi sunacaklarını belirterek, "Türkiye, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olacak. Elektrikli otomobil üretiyoruz. Çağ atladık. Dünyada devrim niteliğinde bir teknoloji olan yerli otomobilimizi ürettik. 2025 yılında 175 bin araç üreteceğiz." diye konuştu. Kendisini "Sadece Cumhurbaşkanı değil, halkın Cumhurbaşkanı" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Bana bir çiftlik verin, sizin aranızda kalayım. Ama bu ülkeyi yönetenler şunu iyi bilsinler, bu ülkede Cumhurbaşkanı var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, demokrasiyi savunan, halkın yanında olan, adaleti savunan, emeğin yanında olan, kadınların yanında olan, çocukların yanında olan, öğrencilerin yanında olan, emeklilerin yanında olan, yoksulların yanında olan bir Cumhurbaşkanı olacak." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Biz birlikte yöneteceğiz. Bu ülkede kimse kimseyi dışlamayacak, kimseyi ötekileştirmeyecek, herkesin hakkını savunacağız. Türkiye'yi yöneteceğiz ama yönetirken de kardeşlik içinde yöneteceğiz." dedi. Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla selamlaşarak, miting alanından ayrıldı.

Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde tüm Suriyeli mültecileri iki yıl içinde ülkelerine geri gönderme sözü verdi. Halkı "ülkeyi güzelce yönetmeye, birlikte kardeşçe yönetmeye, herkesi kucaklamaya, ayrımcılık yapmamaya ve bu ülkeyi birlikte kalkındırmaya" çağırdı. Siyasetin etiğe dayalı olması gerektiğini ve herkesin halka doğruyu söylemesi gerektiğinin altını çizdi. Siyasette saldırgan dilin kullanılmasını eleştirdi ve insanları öne çıkıp sorunları tartışmaya davet etti. Gençlerden değişim ve demokrasi için oy vermelerini de isteyen Kılıçdaroğlu, ülkeye barış ve refah getirme sözü verdi. Çiftçinin, esnafın ve gençlerin sorunlarını çözeceğini, yarınlarını aydınlık kılacağının sözünü verdi.