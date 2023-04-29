Isparta Belediyesi 4 Engelli Personel İçin Kura Çekimi Yaptı

İşe Alım Kurasıyla Engellilere Fırsat: Isparta Belediyesi'nde 4 Kişi İşe Başlayacak

Isparta Belediyesi, Engelli Vatandaşlara İş Kapısı Açıyor

Engelli Bireylere Adaletli Bir Kura Çekimi: Isparta Belediyesi'nde 4 Kişi İşe Alındı

Isparta Belediyesi, Engellilerin İstihdamına Öncülük Ediyor

Isparta Belediyesi'nin ISBEL şirketinde çalışmak üzere 4 engelli personel alımıyla ilgili kura çekimi yapıldı. 27 engelli vatandaş arasından işe başlayacak olan 4 engellinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde ayrıca 12 yedek kişi de belirlendi. Kura çekimi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de katılımıyla Isparta Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen, kurada ismi çıkan engelli bireylere hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve kurada adı çıkmayan engelli bireylerin de ilerleyen zamanlarda belediyede istihdam edilebileceğini belirtti. Kurada ismi çıkan engelli vatandaşlar ise adaletli bir kura çekiminin yapıldığını ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler.