Vali Baruş “ Ahi Babası” Seçildi

Görüşmede yaptığı konuşmada tüm esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftasını kutlayan Vali Baruş konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Bugüne kadar olduğu gibi ülkemizin birlik ve beraberliği vatandaşımızın huzuru ve ehemmiyeti için her zaman devletinin yanında duran esnafımızın bundan sonrada bu örfünü adetini ve alışkanlığını devam ettireceğini yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Çünkü biz esnafımızı ülkemiz ne zaman zor duruma düşse her zaman devletimizin milletimizin yanında gördük ve esnafımızı bu toplumsal kaynaşmamızı temel unsuru olarak gördük. Aynı şekilde bundan sonra da esnafımızı ülkemizin bütünlüğü için bir sigorta vazifesini sürdürmeye devam edeceğini de yürekten inandığımı söylemek istiyorum. Ahilik bizim toplumsal mayamızın temel unsurlarını oluşturan ana öğelerden birisidir. Atalarımız Anadolu’ya göç ettiği zaman Malazgirt muhaberesinden sonra akın akın Anadolu’ya geldiği zaman Anadolu’da sürekli kalmak üzere bazı toplumsal müesseseler oluşturdu. Çünkü bir toprakta yeni yerleştiğiniz bir ülkede kalıcı olabilmek için orada sağlam toplumsal kurumlar oluşturmanız lazım. Oradaki birlik ve beraberliği sağlayacak manevi öğeler içeresinde barındıran bu kurumlarla kardeşliği temin etmeniz lazım. İşte ahilik Anadolu’da milletimizin kardeşliğini tesis eden ve yüzyıllar boyunca da toplumsal yaşamda, ticaret hayatında, ekonomide hakim olmuş temel değerlerimizden birisi olarak bugünlere geldi. 13. Yüzyılda Ahi Evran Veli’nin Kırşehir’de kurmuş olduğu bu toplumsal müessese sadece ticaret ve ekonomi alanında esnaf arasında bir takım kaidelileri yerleştirmekte kalmamış aynı zamanda devletimizin ve milletimizin vermiş olduğu varlık, yolluk mücadelelerinde de daima mücadeleye katılarak destek vermiştir. Sırası geldiğinde bir asker olmuş, sırası geldiğinde zor durumda olan insanlara yardım eli uzatmıştır. Yüzyıllar boyunca insanlar arasındaki münasebetlerde temel değerlerin meydana getirilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Nitekim ahiliğin temel unsurları olan eline, diline, beline sahip ol düsturları yüzyıllarca milletimizin en fazla değer verdiği ve kardeşliğini tesis etmede yararlandığı temel ilkeler olmuştur. Her yıl esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanlığınca Türkiye’de yılın ahisi, çırağı ve kalfası seçiliyor. Bu yılda yılın çırağı olarak ilimizden terzi çırağı Emre Gülşen kardeşimiz seçildi, bunda çok büyük gurur duyduk. Isparta hala esnafın kendi arasındaki ilişkiler ve esnafın toplumda ilişkiler bakımından hakikaten birçok gelenek ve örfün hala yaşatıldığı bir il. Bunda da mutluluk duyuyoruz. Bunun yaşatılmasında hem Esnaf ve Sanatkârlar Odasına hem de Ticaret ve Sanayi Odasının önemli rolü var. Bu anlamda bu esnaf arası kardeşliğe ki ahiliğin kelime anlamı zaten kardeşliktir. Bu kardeşliğin devam ettirilmesinde rol oynayan katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki hayatımızda da bu temel prensiplerin ahiliğin bizlere vaz ettiği ve insanlar arası münasebetlerde hakikaten çok önemli rol oynayan temel yaşam prensiplerin bize rehber olmasını diliyorum. Yardımlaşma, zor durumda olana el uzatma ve ticaretin getirdiği rekabet koşulları içerisinde dahi bir birini kırmadan bir birini yardımcı olarak ekonomik hayatın devam etmesini sağlamında gösterdikleri önem nedeniyle tüm esnaf kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ahilik haftasının tüm esnafımıza, yakınlarına, ailelerine ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.