Isparta'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Isparta'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı
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Ahilik Haftası kutlamaları başladı 
Esnaf Teşkilatından Vali 
Baruş’a Ahi Baba unvanı
Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla bu yıl 18-24 eylül tarihleri arasında kutlanacak Ahilik Haftası kutlamaları başladı. Kutlama kapsamında Birlik Başkanı Ahmet Tural beraberindeki heyetle birlikte Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti. Ziyarette Vali Baruş’a  esnaf teşkilatınca Ahi Baba unvanı verilerek Ahilik kaftanı giydirildi, Ahi Sancağı takdim edildi.   
Ahilik Haftası kutlamaları ilimizde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural tarafından,  Ahilik çelenginin konulmasıyla başlandı. Buradaki törene kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve Birik Kadın Komisyonu üyeleri katıldı. Ahilik çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Birlik Başkanı Ahmet Tural ve beraberindeki heyet Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti Ahilik kültürünü tanıtmak ve Ahi Evran Veli'nin Anadolu’da başlattığı Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla her yıl 81 ilde Ahilik Haftası kutlamaları yapıldığını belirten Başkan Tural “ Bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlamaları yapıyoruz. Ahilik Anadolu’da ticareti ve toplumsal hayatı ahlakla bütünleştiren köklü bir teşkilat. Ahi Evran tarafından kurulmuş olan Ahilik Teşkilatı’nın günümüzdeki yapılanmalarını esnaf odaları, federasyonlar ve çatı kuruluşumuz TESK oluşturuyor. Ahilik teşkilatının mirasçısı olmak, bizler için büyük bir gurur.  Güçlü devletlerin ekonomik sistemlerinin temelini esnaf ve sanatkarlar oluşturur. Her zaman söylediğimiz bir şey var.  Esnaf ve sanatkar ekonominin omurgasıdır. Bölgesinde lider, dünyada ekonomisi ilk sıralarda yer alan güçlü Türkiye hedefinde ilerleyen ülkemiz için, esnaflığın ahi ahlakıyla korunması ve geliştirilmesi ilk hedefimizdir.  Bu vesileyle Ahilik Haftasını kutluyor, Ahi Evran başta olmak üzere Anadolu’ya ışık tutan bütün ahileri ve erenleri bir kez daha rahmetle yad ediyorum” dedi. 
VALİ BARUŞ’A AHİLİK KAFTANI 
VE SANCAĞI TAKDİM EDİLDİ  
Ziyarette Birlik Başkanı Tural, Isparta esnafına gösterdiği teveccüh ve destekten dolayı teşekkür ederek “ Sayın Valim göreve başladığınız günden bu yana esnaf ve sanatkarımızın her zaman yanında oldunuz. Bizim esnaf ve sanatkarımız, devleti baba olarak görür. Sizlerde devletin temsilcisi olarak baba yüzünüzü şefkatinizi her zaman esnaf ve sanatkarımıza gösterdiniz. Bu nedenle sizleri esnafın babası ahi baba olarak görüyor, esnaf ve sanatkarımıza gösterdiğiniz teveccüh ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Vali Baruş’a ITSO Başkanı Metin Çelik ile birlikte Ahi kaftanı giydirildi ve Ahilik Sancağı plaketi takdim edildi. 
 
ESNAFLAR ARASINDAKİ KARDEŞLİKTEN 
MUTLULUK DUYUYORUZ 
Vali Aydın Baruş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek esnafın Ahilik Haftasını kutladı. Her zaman devletin yanında duran esnafın bundan sonra da bu duruşunu devam ettireceğine yürekten inandığını söyledi. Vali Baruş “Ahilik bizim toplumsal mayamızın temel unsurlarını oluşturan ana öğelerden birisi. Atalarımız Anadoluya göç ettiğinde Anadolu’da sürekli kalmak üzere bazı toplumsal müesseseler oluşturdu. Çünkü yeni yerleştiğiniz bir toprakta kalıcı olmak için sağlam kurumlar oluşturmak zorundasınız. Oradaki birlik beraberliği sağlayacak manevi öğeleri içinde barındıran bu kurumlarla kardeşliği temin etmeniz lazım. İşte ahilik, Anadolu’da milletimizin kardeşliğini tesis eden, yüzyıllar boyunca toplumsal yaşamda, ekonomide hakim olmuş  temel değerlerimizden biri olarak bugünlere geldi. Ahi Evran Veli’nin kurduğu bu toplumsal müessese sadece ticaret ve ekonomide kaideleri yerleştirmekle kalmamış devletimizin milletimizin varlık yokluk mücadelesinde o mücadeleye daima destek vermiştir. Ahiliğin temel unsurları olan eline dilen beline sahip ol düsturu milletimizin en fazla değer verdiği değerlerdendir. Her yıl, Yılın Ahisi, Kalfası, Çırağı seçiliyor. Bu yılda Yılın Çırağı olarak ilimizden terzi çırağı Eme Gülşen seçildi. Bundan büyük gurur duyduk.  Isparta hala esnafın toplumla ilişkisi bakımından bir çok gelenek ve örfün yaşatıldığı bir şehir. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Bunda hem Esnaf Odaları Birliği hem de Ticaret Sanayi Odamızın önemli bir rolü var. Esnaflar arasındaki kardeşliğin devam ettirilmesinde rol oynayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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