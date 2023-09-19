 "Isparta'da Cami Musluklarının Çalınması Olayında Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı"

15.09.2023Isparta'nın Gelendost ilçesi Bağıllı köyünde bulunan bir caminin abdest alma yerinden, Yalvaç ilçesi Yağcılar köyünde bulunan bir caminin abdest alma yerinden, Yalvaç ilçesi Eski Sanayi mahallesindeki bir caminin şadırvanından ve Yalvaç ilçesi Zafer mahallesindeki bir caminin abdest alma yerinden, 15.09.2023 tarihinde toplamda (33) adet musluk çalınmıştır.Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Yalvaç-Gelendost İlçe Jandarma Karakolu tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, bu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli V.Ş. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelinin çaldığı (18) adet musluk, Isparta Merkez'deki bir geri dönüşüm firmasında ele geçirilmiştir.Şüpheli V.Ş., adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması için çalışmalarına devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.