VALİ AYDIN BARUŞ'UN YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI

Her yeni yıl başarı ve mutluluk beklentilerinin tazelendiği, daha müreffeh ve sağlık dolu bir hayata ulaşma yolunda umutlarımızın yeniden filizlendiği bir yıldır.

Geride bıraktığımız her yılı hayatımızdan eksilen bir zaman dilimi olarak görebileceğimiz gibi bu zamanı yaşam tecrübemize eklenen bir kazanım olarak da görmemiz mümkündür. Önümüzdeki yılı kazandığımız hayat tecrübesinin verdiği özgüvenle ülkemizin ve nesillerimizin geleceğine olan inancımızı koruyarak çok daha başarılı bir şekilde geçirme fırsatını iyi değerlendirmek elimizdedir.

Geçmişin muhasebesiyle birlikte tazelenmiş umutlarla yeni bir yıla adım atarken ailemize, milletimize ve ülkemize karşı olan mesuliyetlerimizi unutmadan, geleceğimizi daha iyi bir hale getirmek için azimle ve sabırla mücadele etmeyi bırakmamak gerekir.

Yeni yılın asırlardır bizleri bir arada tutan kadim bağlarımızı güçlendirmesi, kardeşlik ve dostluk hislerimizi kuvvetlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretimizi artırması, başta cennet vatanımız Türkiye’miz olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız insanlara ve bütün dünyaya huzur, istikrar ve barış getirmesi en büyük temennimdir.

2024 yılının Ispartalı hemşerilerimiz, Aziz Milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getiren bir yıl olmasını temenni ediyorum. Saygıdeğer Ispartalı vatandaşlarımızın ve tüm mesai arkadaşlarımın yeni yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.