Kirazlıdere Cam Seyir Terası Bölgenin Cazibe Merkezi Haline Geldi

Isparta Belediyesi tarafından hizmete açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası, sadece Isparta'nın değil bölgenin de cazibe merkezi haline gelerek ziyaretçi akınına uğruyor. 2023 yılının son gününde bile terasa yoğun ilgi devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in projeleri arasında yer alan Kirazlıdere’ye 2,5 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 16 metre çapındaki 300 metrekarelik cam alanıyla yerden 25 metre yükseklikte Türkiye’nin en büyük seyir terası olarak inşa edilen cam seyir terası Cumhuriyetin 100’üncü yılında 28 Ekim 2023 tarihinde hizmete girmişti.Cam seyir terası, hizmete girdiği günden bu yana Isparta ve şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her gün günbatımına kadar ziyaret edilebilen Kirazlıdere Cam Seyir Terası, akşamları ışık şovlarıyla şehre ayrı bir renk katıyor.Isparta, 2023 yılını uğurlarken yılın son gününde de vatandaşların tercihi Kirazlıdere Cam Seyir terası oldu. Yeni yıl öncesinde vatandaşlar, şehrin panoramik güzelliklerini cam seyir terastan izleyerek unutulmaz anılar biriktirdiler. Yılın son saatlerinde Kirazlıdere Cam Seyir Terası, adeta bir buluşma noktasına dönüşürken, vatandaşlar yeni yılın gelişini cam seyir terasın sunduğu eşsiz manzara eşliğinde karşıladı. Aynı anda belli bir ziyaretçi sayısının alındığı cam seyir terası gezmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Şehir dışından gelenler de cam seyir terası sayesinde Isparta’yı farklı bir açıdan izleme fırsatı buldu.