Isparta'da Hayvan Hakları İhlali İle İlgili Şüpheli Yakalandı
Isparta'da internet tabanlı sosyal medya uygulamalarında yer alan, ateşli silah kullanılarak 2 köpeğin öldürülmesine dair paylaşımların Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iletilmesi üzerine olaya müdahale edildi. Ekipler, şüpheli E. Y isimli şahsı yakalayarak Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlemlere tabi tuttu.
Şüphelinin evinde gerçekleştirilen arama sonucunda ise şu materyallere el konuldu:
- 1 adet av tüfeği
- 4 adet boş kartuş
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam edeceğini belirtti. Hayvan haklarına yönelik suçlara karşı hukuki önlemlerin alınmasıyla birlikte, toplumun bu tür olaylara duyarlılığını artırmaya yönelik çabalara devam edileceği vurgulandı.