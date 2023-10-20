​ Vali Aydın Baruş, Ülkü Ortaokulu ve Isparta Anadolu Lisesi'nde İncelemelerde Bulundu

Isparta Valisi Aydın Baruş, Ülkü Ortaokulu ve Isparta Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek bu okulların modern şekilde yeniden inşa edileceği çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Eğitimde kaliteyi artırmayı ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu projeleri değerlendirdi.Vali Baruş, yıkılarak modern şekilde yeniden inşa edilecek okulların depreme dayanıklı olması gerektiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin can güvenliği açısından bu kamu binalarının ayakta durması gerekiyor. Bunun için de bir seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda ellinin üzerinde projesi uygun olanları güçlendirdik. Güçlendiremediklerimizi de yıkma yoluna gidiyoruz. Şu anda önünde bulunduğumuz Isparta Anadolu Lisesi de bunlardan biri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla yıkılmasına karar verildi. Bu yeni okul depreme dayanıklılık açısından güvenli, çocuklarımızın çok daha rahat ortamda eğitim alabileceği, sosyal faaliyetlerini yürütebileceği bir okul olacak" dedi.Vali Baruş, aynı gün Ülkü Ortaokulu'nu da ziyaret ederek, buranın da modern bir şekilde inşa edileceğini belirtti. İncelemeler sırasında, okulların yıkım işlemi öncesinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin ihtiyaçlarına yönelik malzemeler alındı. Yıkım işlemi tamamlandıktan sonra yeni okulların inşaatına başlanacak.Vali Baruş, ziyaretler sırasında öğrencilerle derslere katılarak onlarla sohbet etti ve öğretmenlerle eğitim-öğretim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu çalışmaların, Isparta'da eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.