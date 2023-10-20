IYAŞ'tan Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Yüzde 50 İndirim Kampanyası

Gıdadan temizliğe, şarküteriden, kuru yemişe, hepsi ve daha fazlası yüzde 50 indirimle IYAŞ market ve şubelerinde.

IYAŞ alışveriş merkezi Cumhuriyet'in 100. yılını indirimlerle kutluyor.

20-29 hekim tarihleri arasında IYAŞ market ve şubeleri yüzlerce üründe yüzde elli indirim fırsatı sunuyor.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel kampanyanın detaylarını anlatan IYAŞ market halkla ilişkiler sorumlusu Şeyma Kozluca,

Isparta halkını indirimden yararlanmaları için IYAŞ market'e davet etti.



Kozluca; ''IYAŞ alışveriş merkezleri olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılını indirimlerle kutluyoruz.

Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel IYAŞ market ve şubelerimizde 20-29 hekim tarihleri arasında yüzlerce üründe yüzde elliye varan indirimler sizleri bekliyor.

Kampanyamıza katılmak isteyen müşterilerimizi IAŞ alışveriş merkezlerine bekliyoruz. Mutlu alışverişler dileriz.'' Dedi.

