Muhtarlar, Vali Baruş'u 19 Ekim Muhtarlar Günü Dolayısıyla Ziyaret Etti

19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve ilçedeki muhtarlar, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Ziyaret, muhtarlar ile vali arasındaki işbirliğini ve yerel yönetimlerin önemini vurguladı.Ziyaret sırasında Vali Baruş, muhtarlarla bir araya gelmenin memnuniyetini dile getirdi. Aynı zamanda, "Sizlerin desteğiyle birlikte, vatandaşlarımıza en kaliteli hizmetleri sunmak ve onların yüzünü güldürmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaş-devlet ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulması büyük önem taşıyor. Bu sağlıklı ilişkinin kurulmasında sizlerin oynadığı temel rolü takdirle karşılıyorum. Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.Ardından Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi, kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı Vali Baruş’a teşekkür ederek, plaket takdim etti. Bu ziyaret, muhtarlar ile yerel yöneticiler arasındaki işbirliğini ve yerel yönetimlerin toplumun temel taşları olduğunu vurguladı.