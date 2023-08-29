Vali Aydın Baruş: "Köylere Hizmetlerimiz Devam Edecek"

Köy Muhtarlarının Katılımıyla İstişare Toplantısı

Isparta'nın köylerine yönelik hizmetlerin devamını sağlamak amacıyla bir istişare toplantısı düzenlendi. Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, daire müdürleri ve merkeze bağlı 20 köy muhtarı katıldı.

Hizmetlerin Eşit Şekilde Devamı

Toplantıda Vali Aydın Baruş, Kayı Köyü'nde yapılan son dönemdeki hizmetleri katılımcılarla paylaşarak, bu hizmet anlayışının tüm köylere eşit şekilde devam edeceğini vurguladı. İlçelerin enerji yatırımları konusunda ciddi adımlar attığını belirten Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise 2023 ve 2024 yıllarında doğalgaz altyapısına kavuşacak ilçeleri paylaşarak, il genelinde 800 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt çalışması yapılacağını aktardı.

Muhtarlar Teşekkür ve Taleplerini İletti

Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş, gerçekleştirilen hizmetler için teşekkür ederek, köylerinin gelişimine yönelik yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıya katılan diğer köy muhtarları da istek ve taleplerini Vali Baruş ve ilgili yetkililere iletti.

Bu istişare toplantısı ile köylerdeki ihtiyaçların ve sorunların ele alındığı, köylere daha iyi hizmet sunmak için ortak akıl ve işbirliğinin önemini vurgulayan bir platform oluşturuldu.