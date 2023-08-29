Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dönemi 1 Eylül'de Başlıyor

Uyuşmazlıkların Hızlı Çözümü İçin Arabulucular Devrede

Gayrimenkul ve kira bedeli uyuşmazlıkları, komşuluk hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıklar gibi durumlarda çözüm yolunda yeni bir adım atılıyor. Arabulucu Egemen Tanyıldız tarafından açıklanan bilgilere göre, 1 Eylül itibarıyla kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemi devreye girecek.

Davaların Hızlı Sonuçlanması Hedefleniyor

Arabuluculuk sistemine dahil edilen kira uyuşmazlıklarında, tarafların anlaşmazlık konusunu arabulucular aracılığıyla 1 ay içinde çözüme kavuşturması amaçlanıyor. Bu yeni düzenleme ile mahkeme süreçlerinin uzunluğu ve karmaşıklığı engellenmeye çalışılıyor.

Ücretsiz Müracaat İmkanı

Kira uyuşmazlıklarının çözümünde arabulucu hizmetlerinden yararlanmak isteyen taraflar, adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına ücretsiz olarak başvurabilecekler.

Kapsam ve Yeni Dönem

Kira uyuşmazlıklarının yanı sıra kira tespiti davaları ve kiraların uyarlanması davaları da arabuluculuk kapsamına alındı. Bu değişiklikle kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıkların arabuluculukla çözülmesi sağlanacak. Düzenleme, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Arabuluculuk Süreci ve Ücret

Arabulucu Egemen Tanyıldız, arabuluculuk sürecinin 3 hafta içinde sonuçlanacağını belirtiyor. Bu süre, gerekli görüldüğünde 1 hafta daha uzatılabilecek. Arabuluculuk bürolarına başvurulması ücretsiz olup, tarafların anlaşma sağlayamaması durumunda adalet bakanlığı tarafından arabulucu ücreti karşılanacak.

Düzenlemenin Beklenen Etkisi

Yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabuluculuk sistemine taşınması bekleniyor. Bu yeni uygulama ile taraflar arasındaki anlaşmazlıkların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi amaçlanıyor.