22 Yıllık Tecrübe ile 3 Günde Konforlu Yaşam Davraz Prefabrik'te

Depreme Dayanıklı ve 3 Günde Teslimat

Telefon:

Web Sitesi:

Son dönemde ilçe ve köylere olan talebin artması, prefabrik evlere olan ilgiyi büyük ölçüde artırdı. Ev sahibi olmak isteyenler, yükselen konut fiyatları nedeniyle tercihini prefabrik evlerden ve konteyner yapılardan yana kullanıyor.Tek katlı olmaları nedeniyle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayanlar tarafından daha fazla tercih edilen 3+1 prefabrik evler, geleneksel konutlardan geri kalmayan bir konfor sunuyor.Prefabrik evler, normal konut inşaatına kıyasla sadece birkaç gün içinde tamamlanarak sahiplerine teslim ediliyor. Ekonomik fiyatlarıyla da dikkat çeken bu konutlar, ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.Davraz Prefabrik, 22 yıllık deneyimiyle Isparta, Burdur, Denizli, Afyon, Antalya ve çevresinde prefabrik ev, konteyner, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı ve sadece 3 günde teslim edilen konutlar, Davraz Prefabrik ile gerçeğe dönüşüyor.Doğanın içinde, yeşillikler arasında veya tepelerde hayalini kurduğunuz yaşam, Davraz Prefabrik'in hafif malzemeli yapı sistemleri ile mümkün hale geliyor.Bağ, dağ, yayla, tarla, bahçe ve villa tarzı yaşam için en uygun alternatifleri sunan Davraz Prefabrik, 22 yıllık tecrübesiyle hizmet veriyor.