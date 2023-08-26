Deregümü Köyü: Köy Nüfusu Kadar Kişiye İstihdam Fırsatı Sağlıyor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta'nın öne çıkan köylerinden biri olan Deregümü Köyü'nde gerçekleştirdiği inceleme ile sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Köyde domates ve karanfil üretimi gibi alanlarda örnek işletmelerin yer aldığını belirten Başkan Çelik, köyün ekonomisine ve istihdama sağladığı büyük katkıyı vurguladı.Metin Çelik başkanlığındaki ITSO yönetimi, domates ve karanfil üretimi ile tanınan Deregümü Köyü'ndeki seralarda incelemelerde bulundu. Üreticilerle buluşan ekip, köyün üretim süreçlerini, taleplerini ve önerilerini dinleyerek, sektörün mevcut durumu hakkında bilgi aldı.Deregümü Köyü, yaklaşık 1000 dönüm serada gerçekleştirilen domates üretimi ile hem iç pazarda hem de Avrupa ve Orta Asya ülkelerine ihracat yaparak öne çıkıyor. 15 bin ton domates üretimi hedefi ile 475 dönüm serada yetiştirilen domatesler, Isparta'nın tarım üretimine önemli katkı sağlıyor. Ayrıca, yaklaşık 2000 dönüm alanda kurulan seralarda ise karanfil üretimi gerçekleştiriliyor. Yılda ortalama 250 milyon dal karanfil üretimi yapılırken, bu üretimin büyük bir kısmı yurtdışına ihraç ediliyor.Başkan Çelik, Deregümü Köyü'nün genç nüfusa istihdam sağlaması ve köyden kente göçün önüne geçmesi açısından önemli bir örnek olduğunu belirtti. Köyde gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin ekonomik katkısına dikkat çeken Çelik, çiftçilerin yatırımları ve üretimleri sayesinde hem ürün kalitesini artırdıklarını hem de bölgede istihdam oluşturduklarını vurguladı.ITSO Başkanı Metin Çelik, Deregümü Köyü'nün Türkiye genelinde bir örnek köy olabileceğine dikkat çekti. Köyden kente göçün engellenmesi ve genç nüfusun kırsal alanlarda kalmasının, üretim ve istihdamla mümkün olduğunu ifade eden Çelik, Deregümü Köyü'nün bu konuda en iyi örneği sunduğunu belirtti.