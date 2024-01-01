Vali Aydın Baruş, Isparta’daki Güvenlik ve Sağlık Birimlerini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, Isparta’daki Güvenlik ve Sağlık Birimlerini Ziyaret Ederek Görevlerinde Kolaylıklar Diledi

Isparta Valisi Aydın Baruş, 2023 yılının son saatlerinde şehirde huzur, güvenlik ve sağlık hizmetlerini sağlayan kamu çalışanlarını ziyaret ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi. Vali Baruş'un ziyaret ettiği birimler arasında Halıkent Polis Merkezi, Sav Polis Uygulama Noktası, İl Jandarma Komutanlığı, Eğirdir Yolu Jandarma Uygulama Noktası, 112 Acil Çağrı Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü bulunuyordu.

Vali Baruş, görevli çalışanlara başarılar dileyerek yeni yılın kutlamalarını iletti. Aynı zamanda, yeni yıl gecesi için alınan tedbirler hakkında kurum müdürlerinden bilgi aldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat boyunca görev başında olan çalışanlara teşekkür eden Vali Baruş, bu özel gece için yapılan hazırlıklara da önem verdi.

Polis ve jandarma uygulama noktalarında vatandaşları da tebrik eden Vali Baruş, herkesin güvenli bir şekilde yeni yılını geçirmesini temenni etti ve yolculuk yapacak olanlara iyi yolculuklar diledi.