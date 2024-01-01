Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Yeni Yıl Mesajı: "Umudumuz ve Coşkumuzla 2024'e Adım Atıyoruz"

Saygıdeğer Hemşehrilerim;

Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyor, umutla ve coşkuyla yeni bir yıla adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. 2024 yılının kapılarını aralarken, umutlarımızın, başarılarımızın ve güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum.

Yeni miladi yılın tüm insanlığa, ülkemize, siz hemşehrilerime, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesi temennileriyle yeni yılınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Kıymetli Hemşehrilerim;

Bugüne kadar, şehrimizin gelişimi ve refahı için var gücümüzle çalıştık. İnsan odaklı, katılımcı yönetim ve sosyal belediyecilik anlayışımızla altyapıdan, ulaşıma, turizmden, eğitime, sağlıktan, gençlik ve spora, çevre, enerji, kültür, sanat ve tarihe kadar şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın yüzünün gülmesi adına önemli yatırımlara imza attık.

Bugünden sonra da Türkiye Yüzyılında Geleceğin Şehri Isparta’mızı daha da güzelleştirmek için siz hemşehrilerimin destek ve güveniyle birçok önemli projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

2024 yılının ilk günleri ile birlikte yine şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak tamamladığımız tesislerimizin bir bir açılışlarını yapacağız ve yeni projelerimizin temellerini de atmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Isparta’mıza hizmet noktasında büyük bir özveri ve gayret içerisinde çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarım ve hizmetlerin en iyisine layık olan siz hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2024’ün ülkemize, tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluğun hâkim olduğu bir yıl olmasını diliyorum.