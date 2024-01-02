2024 Memur Maaşları Açıklandı: İşte Yeni Maaşlar
2024 yılında memur maaşlarına yapılması beklenen yüzde 50 zam oranıyla birlikte, memur maaşlarında önemli değişiklikler yaşanacak. İşte yeni maaşlara dair detaylar:
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 33,025 TL
2024 yılında en düşük memur maaşı, yüzde 50 zam ile birlikte 33,025 TL seviyesine çıkacak.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 14,814 TL
Emekli memurların en düşük maaşı ise 14,814 TL olacak.
ORTALAMA MEMUR MAAŞI: 37,500 TL
Maaşlarda yapılan zam ile birlikte ortalama memur maaşı 37,500 TL seviyesinde olacak.
Diğer meslek gruplarına ait maaşlar ise şu şekilde:
2024 yılında memur maaşlarına yapılması beklenen yüzde 50 zam oranıyla birlikte, memur maaşlarında önemli değişiklikler yaşanacak. İşte yeni maaşlara dair detaylar:
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 33,025 TL
2024 yılında en düşük memur maaşı, yüzde 50 zam ile birlikte 33,025 TL seviyesine çıkacak.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 14,814 TL
Emekli memurların en düşük maaşı ise 14,814 TL olacak.
ORTALAMA MEMUR MAAŞI: 37,500 TL
Maaşlarda yapılan zam ile birlikte ortalama memur maaşı 37,500 TL seviyesinde olacak.
Diğer meslek gruplarına ait maaşlar ise şu şekilde:
- Öğretmen Maaşı: 39,981 TL
- Araştırma Görevlisi Maaşı: 47,644 TL
- Uzman Doktor Maaşı: 82,438 TL
- Mühendis Maaşı: 49,683 TL
- Avukat Maaşı: 47,343 TL
- Genel Müdür Maaşı: 80,340 TL
- Şube Müdürü Maaşı: 46,676 TL
- Polis Maaşı: 44,284 TL
- Hemşire Maaşı: 49,660 TL
- Profesör Maaşı: 72,186 TL
Yapılan bu zamlarla birlikte memur maaşlarında önemli bir artış sağlanırken, farklı meslek gruplarına ait maaşlar da belirgin bir şekilde yükselmiş durumda.