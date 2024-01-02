2024 Memur Maaşları Açıklandı: İşte Yeni Maaşlar

2024 yılında memur maaşlarına yapılması beklenen yüzde 50 zam oranıyla birlikte, memur maaşlarında önemli değişiklikler yaşanacak. İşte yeni maaşlara dair detaylar:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 33,025 TL

2024 yılında en düşük memur maaşı, yüzde 50 zam ile birlikte 33,025 TL seviyesine çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 14,814 TL

Emekli memurların en düşük maaşı ise 14,814 TL olacak.

ORTALAMA MEMUR MAAŞI: 37,500 TL

Maaşlarda yapılan zam ile birlikte ortalama memur maaşı 37,500 TL seviyesinde olacak.

Diğer meslek gruplarına ait maaşlar ise şu şekilde:

Öğretmen Maaşı: 39,981 TL

39,981 TL Araştırma Görevlisi Maaşı: 47,644 TL

47,644 TL Uzman Doktor Maaşı: 82,438 TL

82,438 TL Mühendis Maaşı: 49,683 TL

49,683 TL Avukat Maaşı: 47,343 TL

47,343 TL Genel Müdür Maaşı: 80,340 TL

80,340 TL Şube Müdürü Maaşı: 46,676 TL

46,676 TL Polis Maaşı: 44,284 TL

44,284 TL Hemşire Maaşı: 49,660 TL

49,660 TL Profesör Maaşı: 72,186 TL

Yapılan bu zamlarla birlikte memur maaşlarında önemli bir artış sağlanırken, farklı meslek gruplarına ait maaşlar da belirgin bir şekilde yükselmiş durumda.