​ Vali Aydın Baruş, Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcularını Makamında Ağırladı

Gurur Verici Başarılar ve TebriklerIsparta Valisi Aydın Baruş, ilde faaliyet gösteren ve 2023 yılında ulusal müsabakalarda önemli başarılara imza atan Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Ziyarette kulüp Başkanı Mehmet Ali Özbey, Vali Baruş'a 2023 yılında kazanılan başarıları detaylı bir şekilde aktardı.Özbey, "Görme engelli sporcularımız, 2023 yılında düzenlenen atletizm şampiyonasında 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandılar. Ayrıca bench pres ve halter müsabakalarında 1 gümüş madalya elde edildi. B2 B3 kadınlar futsal milli takım seçmelerinde 2 sporcumuz milli takıma seçildi ve milli takım kampı kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Gençler milli takım seçmelerine katılan iki sporcumuz, kendi alanlarında başarılı bir şekilde derece yaparak milli takıma hak kazandı. Ayrıca Denizli'de düzenlenen görme engelliler satranç turnuvasına katılan 9 sporcumuz, çeşitli dereceler elde ederek UKD puanlarına katkı sağladı. Konya'da düzenlenen Adıyaman Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Erkekler Goalball Şampiyonası'nda birincilik elde edilerek kupayı şehrimize getirdik. Son olarak, Karaman'da düzenlenen Diyarbakır Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kadınlar Goalball Turnuvasında grubumuz ikinci olarak çeyrek finale yükseldi." dedi.Vali Baruş, görme engellilerin spor başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, "Spor, engel tanımaz. Sizler, bizlere örnek teşkil ediyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum." diyerek sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Sporcuların gösterdiği üstün performans, Isparta ilini gururlandırıyor.