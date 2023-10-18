Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi: Tatlı Anların Adresi!

Lezzet Şölenine Davetlisiniz!

Siz değerli misafirlerimizi sabahın en taze ve lezzetli saatlerinde tatlı bir başlangıç yapmaya davet ediyoruz. Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi, muhteşem sabah lezzetleriyle gününüzü aydınlatmaya hazır!

Sofralarınıza Taze Zeytinyağlı Poğaçalar ve Sütlü Simitlerle Renk Katın!

Sabah kahvenizin yanına nefis taze zeytinyağlı poğaçalar ve sütlü simitlerle güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz. Ayrıca su börekleri ve kol börekleri de lezzet dolu seçenekler arasında.

Yepyeni Tatlı Deneyimi: Kardelen Tatlısı

Nur Pastanesi'nin en yeni gözdesi: Kardelen Tatlısı! Hafifliği ve eşsiz tadıyla damaklarınızı büyüleyecek bu özel tatlıyı kesinlikle denemelisiniz.

Özel Anlarınızı Tatlandırın: Yaş Pastalarla Unutulmaz Anlar!

Özel günlerinizi veya sıradan tatlı anlarınızı taçlandırmak için Nur Pastanesi'nin zengin yaş pasta seçeneklerine göz atın. Görsel şölen sunan ve damakları büyüleyen yaş pastalar, her anınıza tat katacak.

Dondurma Keyfi Hiç Bitmez!

Dondurma mevsimi her daim sürer! Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde 20 farklı dondurma çeşidi sizi bekliyor. Kakaolu, sade, yanık dondurma, vişneli, limonlu, tahinli, bitter çikolatalı ve daha fazlasıyla serinlemenin keyfini çıkarın.

Kapınıza Lezzet Gelsin: Alo Paket Hizmeti

Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi, lezzet ve hızın buluşma noktasıdır. İstediğiniz tatlıları veya dondurmaları sipariş edip kapınıza getirmemizi sağlayan Alo Paket hizmetimizden faydalanın.

Nur Pastanesi: Lezzetin Adresi, Damaklarda Kalan Tatlar!

Alo Paket Hizmeti için İletişim Numaraları: 0 532 552 42 84 ve 0 543 932 05 32

Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi Adresi: Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta.

Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde tatlı anlarınızı daha da özel kılın. Bekliyoruz!

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Börekler

Pizza

Poğaça

Simit