Isparta Belediyesi'nde 5 Personel Gözaltına Alındı

Iftira ve Bilgi Sızdırma İddialarıyla Operasyon Gerçekleştirildi

Isparta Belediyesi'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bazı belediye personelleri gözaltına alındı. İddialara göre, bu kişiler, belediye içinde yer aldıkları müdürlüklerden çeşitli bilgileri gerçek veya gerçek olmayan şekilde dışarıya sızdırarak, özellikle bir Instagram sayfasında iftira niteliği taşıyan içeriklerin yayınlanmasını sağlamış olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındılar.

Gözaltına alınan 5 kişinin ifade vermesi ve olayın ayrıntılarının daha fazla aydınlatılması bekleniyor. Belediye yetkilileri ve güvenlik birimleri, konuyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütmeye devam ediyorlar.