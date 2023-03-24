Isparta Valisi Aydın Baruş, Ramazan ayının ikinci gününde, depremzedelerle birlikte iftar yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Isparta Öğrenci Yurdu'na gitti. İftar öncesi masaları dolaşarak konuklarla sohbet eden Vali Baruş, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve diğer daire müdürleri ile birlikte iftar programına katıldı.Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçların açıldığı iftar, yapılan dua ile son buldu. Vali Baruş, depremzedelerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Bu ayda herkes birbirine daha çok yardım etmeli, daha çok sevgi ve saygı göstermeli. Bizler de bu amaçla depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kendileriyle sohbet etmek ve iftarlarını birlikte açmak bizim için büyük bir mutluluk oldu" dedi.Vali Baruş'un depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yapması, katılımcılar tarafından da memnuniyetle karşılandı.