Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması, 8 Mayıs'ta yapılacak. Öğretmen adayları, 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Atama takvimine göre, sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta açıklanacak. Atamaların branş bazında kontenjan dağılımı da açıklandı. Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878, rehberlik alanı için 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği için 3 bin 269, ilköğretim matematik için 2 bin 656 ve din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Atamalar, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak.