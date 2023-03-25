Isparta Halk Eğitimi Merkezi, Geleneksel Türk Okçuluğunu gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Isparta merkezde bulunan 10 okulda, 90 kız ve 60 erkek olmak üzere toplam 150 öğrenciye okçuluk eğitimi veriliyor.Bu okullardan biri olan Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde yapılan ziyarette öğrenciler, Türk Okçuluğu'nun tarihi ve önemi hakkında bilgi verdiler.Millî Eğitim Müdürü Baydur, yaptığı konuşmada, Geleneksel Türk Okçuluğu'nun kültürümüzün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu tarihi spor dalının, gençlerimiz tarafından benimsenmesi ve geleceğe taşınması için çalışmalar yapıyoruz. Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de bu konuda başarılı bir örnek teşkil ettiğini görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.Öğrenciler ise, okçuluk sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel açıdan kendilerini geliştirdiklerini belirterek, bu sporu daha geniş kitlelere tanıtmak ve sevdirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.Isparta Halk Eğitimi Merkezi, Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimlerine devam ederken, Millî Eğitim Müdürü Baydur da benzer çalışmaların diğer okullarda da yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.