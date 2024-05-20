Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçundan Aranan O.Y. Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, halkımızın huzuru ve güvenliği için Afyon istikametinden ilimize giriş yol uygulama noktasında yapılan asayiş uygulaması esnasında; 19.05.2024 günü saat 22.50 sıralarında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan O.Y. isimli şahıs, ilk etapta başkasına ait kimlik bilgilerini beyan etmiştir. Ancak görevlilerimizin şahıstan şüphelenmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada O.Y. isimli şahsın gerçek kimliği tespit edilmiştir. Adı geçen şahsın yapılan sorgulamasında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan 33 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenmiş ve gözaltına alınmıştır.

20.05.2024 günü adli makamlardaki işlemleri tamamlanan O.Y. isimli hükümlü, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta Emniyet Müdürlüğü