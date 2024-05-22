Eğirdir Gölü ve Su Verimliliği Seferberliği Çalıştayı Başladı

Isparta Valiliği koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "Eğirdir Gölü ve Su Verimliliği Seferberliği Çalıştayı" başladı. Çalıştayda, Eğirdir Gölü'nün mevcut sorunları ve çözüm alternatifleri tartışılarak, Sektörel Su Verimliliği Uygulamaları ve Su Verimliliği İl Planının hazırlanması hedefleniyor.SDÜ İİBF konferans salonunda başlayan çalıştaya Vali Aydın Baruş, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, DSİ 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, Eğirdir Gölü'ne kıyısı olan ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sulama birliği başkanları ve akademisyenler katıldı.Vali Aydın Baruş, konuşmasında Eğirdir Gölü'nün Isparta için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Eğirdir Gölü, Isparta merkezin yıllık yaklaşık 13 milyon metreküplük içme ve kullanma suyu ihtiyacını temin etmektedir. Gölün Isparta tarımına hayat kaynağı olması da çok önemli bir husustur. Ancak son yıllarda azalan su varlığı nedeniyle bu su ürünlerinin üretiminde ciddi düşüşler gözlemliyoruz. Küresel iklim değişikliği ve yağış miktarındaki azalış, göl seviyesinde ciddi çekilmelere neden oluyor. 2024 yılına girerken bazı tedbirler alma zorunluluğu duyduk ve %34 sulama kısıtlaması uygulama kararı aldık. Kapalı sulama sistemlerinin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Eğirdir Gölü'ne başka kaynaklardan su aktarımı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.DSİ 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, Eğirdir Gölü hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olan konulara açıklık getirdi. Erkan, "Eğirdir Gölü'nden Kovada Kanalı ile HES için su verilmediğini, suyun Bozova'daki tarım alanlarının sulanması için kullanıldığını" belirtti. Ayrıca, "Yıllık ortalama 64 milyon metreküp suyun Eğirdir Gölü'ne aktarıldığını ve yıllık 460 milyon metreküp buharlaşmanın gölün en büyük kaybı olduğunu" vurguladı.Konuşmaların ardından çalıştayın panel kısmına geçildi. Panelde, SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şehnaz Şener moderatörlüğünde, Eğirdir Gölü'nün mevcut durumu ve gölü korumak için yapılması gerekenler sunumlarla katılımcılara aktarıldı. Çalıştayın açılışının son bölümünde ise katılımcılar gölün korunması ve çalıştaydan beklentileri hakkındaki görüşlerini paylaştılar.