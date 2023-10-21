Isparta, Türkiye'nin gül bahçesi. Dünya gül yağı ihtiyacının %65'ini buradan karşılıyor.

Kentte Mayıs ayında başlayan gül çiçeği hasadı sezonu, Haziran ayı sonunda sona eriyor.

Hasadı yapılan gül çiçekleri fabrikada işleniyor.

Başta gülyağı olmak üzere gül konkreti ve gül suyu gibi ürünler elde ediliyor.

Üreticilerin merakla beklediği gül çiçeği fiyatı ise bugün belli oldu.

Gülbirlik Genel Müdürlüğü geçen yıl 24 lira 25 kuruş olan gül çiçeğinin kilogram fiyatını %100'ün üzerinde bir artışla 51 lira olarak belirledi.

Kesintilerden sonra üreticiye 50 lira olarak ödeme yapılacak.

Bilindiği gibi üreticiye geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu kampanya döneminde de toplanan gül miktarı kadar kilo başına 20 lira peşini ödemede bulunmuştu.

Aradaki 30 liralık fiyat farkı ise önümüzdeki günlerden itibaren kooperatifler kanalıyla ortaklara ödenmeye başlanacak.

2023 yılı gül çiçeği fiyatının tespitinde hem üreticinin hem de birliğin menfaatlerini dikkate aldıklarına belirten gülbirlik genel müdürü Hasan Çelik yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi.

Biz kampanyanın bitimine mütakip hemen pazarlama çalışmalarımıza başlayarak yurtdışı satışlarımızı gerçekleştirdik.

Bizler yönetim kurulu olarak üretici ortaklarımızın böylesi sıkıntılı bir ortamda aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için

Birliğimiz ve Rosens AŞ'nin imkanlarını birleştirerek yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 2023 yılı gül çiçeği kilogram fiyatını bürüt 51 lira olarak belirledik.

Geçen yıl biliyorsunuz gül çiçeği kilogram fiyatı 24 lira 25 kuruştu.

Geçen yıla kıyasladığımızda %100'ün üstünde bir artış yaşanmış oldu.

Ödemelere önümüzdeki günlerde başlamış olacağız.

Bu yıl verebileceğimiz en iyi fiyatı belirlediğimize inanıyorum.

