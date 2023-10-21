Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor'da yüzler gülüyor.

Oynadığı son 5 lig maçından da galibiyetle ayrılan Isparta Spor'da gözler hafta sonu oynanacak liderlik maçına çevrildi.

Temsilcimiz Isparta Spor Ligi'nin 10. haftasında 22 Ekim Pazar günü Diyarbakır'da Ahmet sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek.

Yeşilpembele ekip grupta 21 puanla ikinci sırada yer alırken, rakip Ahmet sportif faaliyetlerse 22 puanla liderlik koltuğunda.

İki güçlü rakibin karşı karşıya geleceği karşılaşma için Isparta Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Hakan Karaca yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Isparta Spor, bu maçtan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Deprasmandan alınacak bir üç puansa Isparta Spor'u liderlik koltuğuna taşıyacak.

Isparta Spor'la Ahmet sportif faaliyetler arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak maçın başlama düdüğü ise saat 19'da çalacak.

