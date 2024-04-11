Musk'tan Ürküten Açıklama! Yapay Zeka İçin Hiç Böyle Konuşmamıştı

Elon Musk'ın yapay zeka hakkındaki son açıklaması endişe yarattı. İki yıl içinde yapay zekanın en akıllı insandan bile daha akıllı olacağını söyleyen Musk, bu durumun korkunç sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı. Teknolojinin durmak bilmeden ilerleyeceğini ve bu ilerlemenin en belirgin alanının yapay zeka olacağını ifade etti.

Musk, son paylaşımında yaptığı röportajda bu yıl sonuna kadar yapay zekanın insanı yakalayacağını, iki yıl içinde ise onu geçeceğini belirtti. Beş yıl içindeyse duyarlı yapay zekaların dünyadaki insan sayısını geçeceğini öngördü.

İnsanlığın tek şansının gelişmiş çipler ve elektrikteki bir kıtlıkla yapay zeka gelişiminin yavaşlaması olduğunu söyleyen Musk, yapay zekanın şimdiye kadar görülen en hızlı ilerleme olduğunu vurguladı. Ancak, yapay zekanın korkunç sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

"İnsan Irkını Yok Edebilir"

Musk, ilerleyen yıllarda yapay zekanın insan sayısını kontrol etme gücüne sahip olması halinde, uygun sayıya gelene kadar insan ırkını yok edebileceğini söyledi. Yapay zekaya yatırım yapan en önemli isimlerden biri olan Musk'ın endişe veren açıklamaları dikkat çekti. Musk, yapay zekanın ileri yıllarda ürkütücü olabileceğini savunmasına rağmen, modern yapay zekanın gelişiminde önemli bir figür olarak rol almaya devam ediyor ve kendi üretken yapay zeka sistemi Grok AI'nın geliştirilmesine yatırım yapmaya devam ediyor.