Ünlü Yazar Sinan Yağmur, Eğirdir Gülü ve Lavantası Kokularıyla Kitaplarını Yazacak

Aşkın Gözyaşları Yazarı Sinan Yağmur, Eğirdir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Sinan Yağmur, Eğirdir Belediyesi'nden Gül ve Lavanta Fideleri Aldı

Yazar Sinan Yağmur, Isparta'da Söyleşiye Katılmak Üzere Eğirdir'den Ayrıldı

Ünlü yazar Sinan Yağmur, Eğirdir'e gelerek kitaplarının ilham kaynağı olan Eğirdir Gülü ve Lavantası kokularıyla kitaplarını yazacağını belirtti. Yağmur, Eğirdir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran'ı ve bazı birimleri ziyaret etti. Belediye Park Bahçeler Biriminde yetiştirilen gül ve lavanta fidanlarından alarak evinin bahçesine dikeceğini söyleyen Yağmur, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve MAREM yetkililerine teşekkür etti. İstanbul'dan gelen Yağmur, Isparta'da gerçekleştireceği bir söyleşinin ardından ilimizden ayrılacak. Yağmur'un kitapları, milyonlarca adet baskı yaparak en çok okunan kitaplar arasında yer alıyor.