Uluslararası Mezat Dünyası İş İnsanı, Isparta 32 Spor'a Anlamlı Destek

Iş İnsanı Selahaddin Eriş, Isparta 32 Spor'un Deplasmanını Karşılama Sözü Verdi

Doğaltaşlardan ve Osmanlı eski tesbihlerin alım satımını yapan Uluslararası Mezat Dünyası'nın önde gelen iş insanlarından Selahaddin Eriş, Isparta 32 Spor'a büyük bir destek sözü verdi. Dünya genelinde mezatlar düzenleyerek tesbih satan ve bu alanda birçok ilki gerçekleştiren Selahaddin Eriş, sporun ve yerel kulüplerin yanında olma çabalarını sürdürüyor.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Eriş'e teşekkürlerini iletmek amacıyla üzerinde isimlerinin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

Eriş, daha önce Arya Bebek için düzenlediği kampanyanın ardından Isparta 32 Spor için de bir mezat düzenlemeyi düşündüğünü açıkladı. Bu destek, kulübün faaliyetlerine katkı sağlamak ve Isparta sporuna olan bağlılığını göstermek amacıyla yapılıyor.

Isparta 32 Spor camiası, Uluslararası Mezat Dünyası'nın bu anlamlı destek sözüne büyük bir memnuniyetle karşılık veriyor ve iş insanı Selahaddin Eriş'e teşekkür ediyor.