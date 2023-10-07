Isparta Değerleri Antalya'da Tanıtılacak - Başkan Yardımcısına Teşekkür Ziyareti

Antalya Ispartalılar Derneği Başkanı Gürkan Gülcü ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Isparta'nın tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdürmek amacıyla Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün'ü ziyaret etti. Bu ziyaret, 24 Eylül'de gerçekleşen festival sonrası düzenlenen teşekkür ziyaretlerinin bir parçasıydı.Ziyaret sırasında Antalya Ispartalılar Derneği heyeti, Isparta'nın değerlerini Antalya'da daha geniş bir kitleye tanıtmak amacıyla pek çok etkinlik düzenleme kararı aldıklarını ifade etti. Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, bu amaçla yapılan organizasyonlarda yer alacaklarını ve Isparta'nın güzelliklerini el birliği ile tüm ülkeye tanıtmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.Gözgün ayrıca, "Güller, göller diyarı memleketimizi el birliği ile tüm ülkeye tanıtacağız. Yolunuz açık olsun." şeklinde ifadelerle Isparta'nın tanıtımına katkı sağlamak için iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bu tür iş birlikleri, yerel değerlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve tanıtılmasına yardımcı olurken, şehirler arası dayanışmanın da bir örneği olarak görülmektedir.