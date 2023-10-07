Başkan Başdeğirmen, Yörük Kültürünü Canlandırmak İçin Dernek Başkanıyla Buluştu

Şükrü Başdeğirmen, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu ve Honamlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kutay Koyak ile İstişarede BulunduIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yörük kültürünün daha fazla tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu ve Honamlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kutay Koyak ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.Ziyarette, Honamlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kutay Koyak, dernekleri tarafından düzenlenecek olan Mayıs 2024'te gerçekleşecek olan 22. Sindel Yaylası Yörük Şöleni hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda Başkan Başdeğirmen'e derneğin geçmişte aldığı destekler için teşekkür etti. Koyak, "Sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu bildirmek isteriz. Mayıs 2024’te düzenleyeceğimiz 22. Sindel Yaylası Yörük Şölenimizde, sizleri Isparta Belediyemizi görmek istiyoruz. Manevi olarak vereceğiniz destekleriniz bizleri daha çok heveslendirecektir. Daha iyi işler yapmamıza sebep olacaktır. Sizleri aramızda görmek istiyoruz." dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yörük kültürünün tanıtılması amacıyla şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başdeğirmen, geçen ay içerisinde Yörük Göçü canlandırması etkinliğinin gerçekleştirildiğini ve bu sayede Yörük kültürünün çocuklara ve gençlere tanıtıldığını ifade etti. Ayrıca, Yörük kültürünü yaşatma ve tanıtma amacıyla derneklerle iş birliği yapmanın önemine vurgu yaptı.Başkan Başdeğirmen, "Geçmişimizi unutmamak, herkese anlatabilmek çok değerli. Yörük göçü canlandırması yapılırken, deveyi görmeyen gençlerimiz, çocuklarımız bunu gördü, kullandıkları eşyaları gördü. Amacımız Yörük’ü ve kültürünü anlatabilmekti." şeklinde konuştu.